Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý phòng kế toán quy mô 15-20 nhân sự
Giám sát mục tiêu công việc của từng nhân sự
Lập và phân tích báo cáo tài chính thành thạo
Thiết lập được các quy trình trong phòng kế toán (Điều kiện bắt buộc)
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Chứng chỉ: Đại lý thuế hoặc chứng chỉ kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán
Buộc phải làm kế toán trưởng doanh nghiệp sản xuất có quy mô 50 tỷ trở lên ít nhất 3 năm
Đã làm vị trí kế toán trưởng (quy mô phòng 5 người trở lên): Tối thiểu 5 năm
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu của khác hàng
Chịu được áp lực cao
Am hiểu về chính sách thuế và kế toán hoặc kiểm toán
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20-30M (Nếu năng lực tốt hưởng thêm doanh thu và không giới hạn thu nhập)
Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước
Được cử đi học các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn
Thời giam làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 + ngày thứ 7 trong tháng. Sáng 8h - 12h; Chiều 13h - 17h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
