Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý phòng kế toán quy mô 15-20 nhân sự

Giám sát mục tiêu công việc của từng nhân sự

Lập và phân tích báo cáo tài chính thành thạo

Thiết lập được các quy trình trong phòng kế toán (Điều kiện bắt buộc)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Chứng chỉ: Đại lý thuế hoặc chứng chỉ kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán

Buộc phải làm kế toán trưởng doanh nghiệp sản xuất có quy mô 50 tỷ trở lên ít nhất 3 năm

Đã làm vị trí kế toán trưởng (quy mô phòng 5 người trở lên): Tối thiểu 5 năm

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu của khác hàng

Chịu được áp lực cao

Am hiểu về chính sách thuế và kế toán hoặc kiểm toán

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30M (Nếu năng lực tốt hưởng thêm doanh thu và không giới hạn thu nhập)

Đóng BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước

Được cử đi học các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn

Thời giam làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 + ngày thứ 7 trong tháng. Sáng 8h - 12h; Chiều 13h - 17h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CAMEL

