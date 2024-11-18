Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phụ trách và xử lí chứng từ công nợ phải trả.

Xuất hóa đơn đầu ra và theo dõi công nợ phải thu.

Đối chiếu và xử lí chứng từ với dịch vụ kế toán.

Phụ trách xử lí các nghiệp vụ ngân hàng.

Đối chiếu bảng lương, bảng nộp BHXH.

Xử lí một số các công việc hành chính.

Hoàn thành các việc khác do lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tài vụ.

Trình độ đại học trở lên, ưu tiên ứng viên học qua chuyên ngành về tài vụ.

Có khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm, kiên nhẫn, làm việc cẩn thận tỉ mĩ.

Giao tiếp tiếng Trung lưu loát, có thể hiểu tiếng Anh cơ bản liên quan tới công việc tài vụ.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ ết và 12 ngày phép năm theo luật VN.

Được hưởng các phúc lợi của công ty, ngày sinh nhật, tết trung thu, ngày lễ VN...

Môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

