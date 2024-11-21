Tuyển Kế toán tổng hợp Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 10, N07A, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán;
Tối thiểu 1 năm trở lên tại vị trí tương đương;
Sử dụng máy tính cơ bản;
Sử dụng được các phần mềm kế toán: KiotViet, FAST, ...
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhiệt huyết, trung thực, cẩn thận, bảo mật, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-15 triệu + thưởng năng suất quý;
Thử việc 02 tháng hưởng 85% thu nhập;
Ăn trưa tại Bếp ăn Công ty;
Được cung cấp trang thiết bị làm việc;
Ký HĐLĐ chính thức sau 02 tháng thử việc;
Được đóng BHXH, BHYT.... theo quy định của Pháp Luật;
Được tham gia team biuding, du lịch hàng năm;
Thưởng theo quý, năm, tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Liên Hệ Công Ty

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, N07a, KĐTM Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy Hà Nội

