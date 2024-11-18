Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC
- Hà Nội: 44, ngõ 67, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xuất hóa đơn bán hàng theo từng lần phát sinh
Thu thập, in ấn, sắp xếp kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra.
soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán hợp lý hợp lệ theo chuẩn mực kế toán
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mền kế toán
Theo dõi, kiểm kê, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán hợp lý, khoa học.
Theo dõi và đối chiếu tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng
Giao dịch Ngân hàng, theo dõi các khoản nợ ngân hàng, lập các hồ sơ vay vốn, giải ngân khi có phát sinh sự vụ.
Lập báo cáo nội bộ, theo dõi CP vận hành nhà máy
Hàng tháng kê khai thuế GTGT
Tính giá thành
Lập kế hoạch tài chính, báo cáo dòng tiền.
Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, báo cáo kiểm toán
Quyết toán thuế, làm việc với các cơ quan ban nghành liên quan: Thuế, kiểm toán....
Thực hiện các yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 năm làm vị trí KTTH
Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa, Công ty có bếp nấu ăn 40k/bữa)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC
