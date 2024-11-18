Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44, ngõ 67, Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xuất hóa đơn bán hàng theo từng lần phát sinh
Thu thập, in ấn, sắp xếp kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra.
soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán hợp lý hợp lệ theo chuẩn mực kế toán
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mền kế toán
Theo dõi, kiểm kê, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán hợp lý, khoa học.
Theo dõi và đối chiếu tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng
Giao dịch Ngân hàng, theo dõi các khoản nợ ngân hàng, lập các hồ sơ vay vốn, giải ngân khi có phát sinh sự vụ.
Lập báo cáo nội bộ, theo dõi CP vận hành nhà máy
Hàng tháng kê khai thuế GTGT
Tính giá thành
Lập kế hoạch tài chính, báo cáo dòng tiền.
Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, báo cáo kiểm toán
Quyết toán thuế, làm việc với các cơ quan ban nghành liên quan: Thuế, kiểm toán....
Thực hiện các yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính, kế toán kiểm toán.
3 năm làm vị trí KTTH
Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12-15tr gross
Hỗ trợ ăn trưa, Công ty có bếp nấu ăn 40k/bữa)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà An Lâm, số 44, ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

