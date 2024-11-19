Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: biệt thự T14 sunrise G, The Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Đảm nhiệm theo dõi, cân dối các khoản thu chi của công ty.

-Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng.

- Đảm nhiệm theo dõi, đối soát tình hình công nợ cần thu, trả của công ty và đôn đốc các bộ phận phòng ban liên quan xử lý.

- Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Kế Toán Trưởng

- Kiểm soát, lưu trữ chứng từ kế toán phù hợp với quản lý ghi Sổ nội bộ.

- Hỗ trợ công việc của phòng và tuân thủ đúng chỉ dẫn của Kế Toán Trưởng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành kế toán (ưu tiên các trường khối Kinh tế).

-Từ 03 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp/ nội bộ.

-Làm việc lâu dài ổn định.

-Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được phân công.

-Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: 10-13tr ( deal theo năng lực )

-Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.

-Thưởng lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ,..

-Xem xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần dựa trên kết quả hoàn thành công việc.

-Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

