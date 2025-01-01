Tuyển Kế toán tổng hợp ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Kiểm tra chứng từ thanh toán, hóa đơn, ... đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kế toán đã được kế toán viên ghi nhận vào hệ thống kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ được giao vào hệ thống kế toán

Kiểm tra, đối soát, đôn đốc thu hồi, thanh toán các khoản Nợ phải thu, Nợ phải trả theo quy định.

Kiểm tra rà soát đối chiếu bảng lương, các khoản liên quan đến lương (BHXH,BHY,BHTN,v.v)

Rà soát, lập các báo cáo theo quy định: bao gồm báo cáo thuế, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính của Công ty.

Tổ chức, phân công, kiểm tra, giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định của luật kế toán.

.

Hỗ trợ kế toán trưởng các vấn đề về nghiệp vụ kế toán, thuế, lương, bảo hiểm và kiểm toán.

Hướng dẫn kế toán viên thực hiện công việc.

Tổ chức sắp xếp, hướng dẫn, phân công công việc cho kế toán viên.

Rà soát, cải tiến các quy trình kế toán nội bộ để nâng cao tính phối hợp, kiểm tra, kiểm soát các số liệu phục vụ cho việc quản trị theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Xây dựng Kpis cho nhân viên cấp dưới.

Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Kế Toán

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Am hiểu: các phần mềm kế toán (Fast, Misa v.v), thông tư chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành.

Kỹ năng: phân tích, tổng hợp báo cáo; giải quyết vấn đề, giao tiếp

Tin học văn phòng

Chịu được áp lực trong công việc

Biết tiếng Nhật hoặc Anh là một lợi thế

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18M đến 20M gross

Thử việc 2 tháng full 100% lương, hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo luật

Review lương 1 đến 2 lần/ năm theo kết quả công việc

Thưởng tháng 13

BHXH, KSK, ngày phép năm,...

Các phụ cấp khác: ăn team, voucher ăn tại nhà hàng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin