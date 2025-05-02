Tuyển Kế toán tổng hợp Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Long Khải Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Long Khải Tại Hà Nội
- Hà Nội: 180 Phố Triệu Việt Vương, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1 Theo dõi, tập hợp chứng từ hạch toán kê khai thuế hàng tháng
2 Theo dõi công nợ phải thu, phải tra thực hiện đối chiếu công nợ, hạch toán theo dõi về chênh lệch tỷ giá
3 Hạch toán, theo dõi đối chiếu lương và BHXH
4 Theo dõi, lưu trữ hợp đồng bán ra, mua vào
5 Tập hợp xuất kho toàn bộ nguyên, phụ liệu, vật tư cho sản xuất
6 Kiểm tra tờ khai thực xuất để xuất hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu
7 Tổng hợp, tính nguyên liệu tiêu hao xây dựng định mức và tính giá thành
8 Theo dõi tình hình nộp thuế GTGT nhập khẩu, thuế nhập khẩu nếu có
9 Thường xuyên đối chiếu số liệu nhập , xuất, tồn kho nguyên phụ liệu với xuất nhập khẩu
10 Hỗ trợ trong việc làm thanh khoản thuế xuất nhập khẩu, làm quyết toán Hải Quan, Giải trình hoàn thuế GTGT, Làm các báo cáo Thuế, Ngân hàng
11 Hạch toán, theo dõi TSCĐ, CCDC
12 Làm các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Long Khải Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Long Khải Tại Hà Nội
