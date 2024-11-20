Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN làm việc tại Long An thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: 280 Đỗ Đình Thoại, xã Hướng Thọ Phú, Tp Tân An, tỉnh Long An, Tân An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thực hiện công việc kế toán trong thương mại xây lắp
Tổng hợp số liệu, nhập số liệu
Kiểm tra hoá đơn, lưu hồ sơ
Bóc tách khối lượng vật tư công trình
Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trong báo cáo thuế, báo cáo tài chính, bóc tách khối lượng khoán đội.
Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng
Có kiến thức về kế toán
Có khả năng sử dụng thành thạo về excel + word
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm tinh thần trong công việc
Độ tuổi từ 26 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7.000.000 đến 10.000.000 đ
Tham gia BHXH, thưởng lương tháng 13, nghĩ phép 12 ngày theo quy định của luật lao động
Du lịch trong nước hàng năm
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ bảy
được đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
