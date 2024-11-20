Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN làm việc tại Long An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 280 Đỗ Đình Thoại, xã Hướng Thọ Phú, Tp Tân An, tỉnh Long An, Tân An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán trong thương mại xây lắp

Tổng hợp số liệu, nhập số liệu

Kiểm tra hoá đơn, lưu hồ sơ

Bóc tách khối lượng vật tư công trình

Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong báo cáo thuế, báo cáo tài chính, bóc tách khối lượng khoán đội.

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng

Có kiến thức về kế toán

Có khả năng sử dụng thành thạo về excel + word

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm tinh thần trong công việc

Độ tuổi từ 26 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7.000.000 đến 10.000.000 đ

Tham gia BHXH, thưởng lương tháng 13, nghĩ phép 12 ngày theo quy định của luật lao động

Du lịch trong nước hàng năm

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ bảy

được đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN SONG AN

