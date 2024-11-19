Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (báo cáo tài chính quý, năm).
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán.
Hỗ trợ công tác thanh toán, thu chi tiền mặt.
Phối hợp với ngân hàng, cơ quan thuế trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Cập nhật kiến thức về luật thuế, luật kế toán và các văn bản pháp luật liên quan.
Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 1-2 năm.
Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có khả năng thích nghi và học hỏi nhanh.
Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn.
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định nhà nước.
Du lịch trong/ngoài nước hàng năm.
Phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
