Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (báo cáo tài chính quý, năm).

Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán.

Hỗ trợ công tác thanh toán, thu chi tiền mặt.

Phối hợp với ngân hàng, cơ quan thuế trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Cập nhật kiến thức về luật thuế, luật kế toán và các văn bản pháp luật liên quan.

Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 1-2 năm.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có khả năng thích nghi và học hỏi nhanh.

Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn.

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định nhà nước.

Du lịch trong/ngoài nước hàng năm.

Phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

