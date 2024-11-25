Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Trung Nguyệt, P. Bình Trưng Đông (Quận 2 cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1.KIỂM TRA VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU:

• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

• Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

2. LẬP BÁO CÁO:

• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, nửa năm, cả năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

• Tạm tính thuế TNDN theo quý và lập quyết toán thuế TNDN hàng năm.

• Báo cáo thuế định kỳ theo quy định của CQ thuế: báo cáo GTGT,TNDN, thuế môn bài, TNCN.

3. CÔNG VIỆC KHÁC:

• Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.

• Làm việc với cơ quan hữu quan: Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra... theo yêu cầu.

• Lưu trữ tài liệu: Tổ chức, sắp xếp lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ, hồ sơ, tài liệu, liên quan một cách khoa học hợp lý để thuận lợi trong việc truy tìm, cung cấp thông tin khi cần thiết.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan được giao bởi cấp trên.

1. Thông tin chung:

• Giới tính : Nữ

• Tuổi từ 27-40.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập.

• Tin học văn phòng khá, thành thạo phần mềm Misa.

• Khả năng phân tích báo cáo tài chính, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề.

• Trung thực, khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc, cẩn thận, có trách nhiệm cao

• Thích ứng nhanh với công việc, kiến thức mới.

2. Chuyên môn công việc:

• Có khả năng cập nhật, nắm bắt luật kế toán, lao động, và các luật khác liên quan đến kế toán.

• Nhận biết và phát hiện lỗi hệ thống số sách kế toán và đưa phương án khắc phục.

• Có khả năng xây dựng và phát triển hệ thống kế toán phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương up to 15.000.000đ, Thỏa thuận theo năng lực.

- Bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN).

- Thưởng lễ, Tết theo quy chế công ty.

- Xét đánh giá tăng lương hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh của công ty và năng lực của mỗi cá nhân.

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các chế độ khách theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG BẢO

