Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm ghi chép các bút toán tổng hợp và tổng hợp số liệu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo số liệu kế toán phản ánh chính xác, đúng quy trình.

- Theo dõi đơn hàng, ghi nhận doanh thu và cập nhật dữ liệu bán hàng vào hệ thống kế toán, CRM; đảm bảo số liệu bán hàng chính xác và được đối chiếu thường xuyên với thực tế.

- Tính giá thành sản phẩm và cân đối nguồn tiền để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra trơn tru.

- Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, theo dõi và quản lý công nợ khách hàng, đảm bảo các khoản phải thu được thu hồi đúng hạn.

- Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ chứng từ mua hàng; theo dõi tình trạng công nợ với nhà cung cấp.

- Xác minh tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán, lập kế hoạch thanh toán định kỳ cho nhà cung cấp và đối tác, đảm bảo thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo quy định của công ty.

- Lập báo cáo doanh thu bán hàng, chi phí, và công nợ hàng tuần, và hàng tháng để trình lên cấp trên.

- Theo dõi sổ sách kế toán, thông báo số thuế hàng tháng, hàng quý; làm sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là kế toán tổng hợp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng báo cáo chi phí, báo cáo thuế.

- Hiểu biết sâu về quy trình kế toán, quản lý công nợ, thanh toán và mua hàng; Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

- Năng động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần cầu tiến.

- Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (từ 8 - 15 triệu) + Phụ cấp chuyên cần.

- BHXH theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng hiệu suất, hỗ trợ đào tạo và du lịch hàng năm.

- Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7 (từ 7h30 đến 17h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT

