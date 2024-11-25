Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận và kiểm soát chi phí, tạm ứng, bảo hiểm
- Ghi nhận giá vốn hàng nhập khẩu, thanh toán thuế hải quan
- Lên kế hoạch thanh toán đúng hạn và hợp lý theo chế độ thanh toán
- Thu chi tiền mặt hàng ngày và kiểm kê quỹ
- Quản lý hợp đồng mua vào
- Làm thủ tục ngân hàng
- Hỗ trợ chốt sổ cuối kỳ
+ Kiểm tra bất thường của công nợ phải trả
+ Kiểm tra, kiểm đếm bảng kê hóa đơn đầu vào
- Lưu trữ hồ sơ chứng từ và làm các công việc khác do Kế toán trưởng yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Tiếng Trung tốt (bắt buộc)
- Kinh nghiệm kế toán tổng hợp 2 năm trở lên
- Kinh nghiệm làm việc độc lập
- Word, Excel tốt
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán AMIS
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, quà tặng các dịp sinh nhật, lễ tết
Tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng tháng lương 13
Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực
Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)
