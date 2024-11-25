Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và kiểm soát chi phí, tạm ứng, bảo hiểm

- Ghi nhận giá vốn hàng nhập khẩu, thanh toán thuế hải quan

- Lên kế hoạch thanh toán đúng hạn và hợp lý theo chế độ thanh toán

- Thu chi tiền mặt hàng ngày và kiểm kê quỹ

- Quản lý hợp đồng mua vào

- Làm thủ tục ngân hàng

- Hỗ trợ chốt sổ cuối kỳ

+ Kiểm tra bất thường của công nợ phải trả

+ Kiểm tra, kiểm đếm bảng kê hóa đơn đầu vào

- Lưu trữ hồ sơ chứng từ và làm các công việc khác do Kế toán trưởng yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 27-38 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Tiếng Trung tốt (bắt buộc)

- Kinh nghiệm kế toán tổng hợp 2 năm trở lên

- Kinh nghiệm làm việc độc lập

- Word, Excel tốt

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán AMIS

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương, đóng bảo hiểm đầy đủ ngay sau khi ký hợp đồng chính thức, 12 ngày phép/năm

Phúc lợi hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, quà tặng các dịp sinh nhật, lễ tết

Tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng tháng lương 13

Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực

Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin