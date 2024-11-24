Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tập hợp chứng từ và hạch toán theo quy định. Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán. Đồng thời, kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Kiểm tra, rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các bút toán hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, thuế, quy định của pháp luật và công ty.

Lập báo cáo thuế hằng quý.

Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định về kế toán, thống kê.

Lập các báo cáo phục vụ quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty.

Kiểm tra thông tin đơn giá, tính chính xác của hợp đồng/ phụ lục, ĐĐH. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất và thực hiện thanh quyết toán.

Theo dõi TSCĐ, CCDC

Cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan.

Thường xuyên trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các chính sách/quy định liên quan kịp thời.

Đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình kế toán để tăng cường hiệu quả và độ chính xác

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế loại Khá trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán, với khả năng xử lý các tình huống kế toán phức tạp và đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bán lẻ,...

Hiểu biết sâu sắc về các chuẩn mực kế toán.

Kỹ năng phân tích dữ liệu xuất sắc

Thật thà, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc, chăm chỉ.

Thành thạo nghiệp vụ kế toán, Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Sapo...Tin học văn phòng

Khả năng tự quản lý thời gian, phân bổ công việc và xử lý tốt công việc một cách độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-18 triệu (thương lượng theo năng lực)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được cân nhắc lên vị trí Kế toán trưởng nếu thể hiện tốt

Các khoản thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ - Tết, Thưởng hiệu suất,...

Tăng lương hàng năm

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và quy định công ty.

Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

