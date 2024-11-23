Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1) Công việc Kế toán nội bộ:

- Lập thu chi tiền

- Nhập phát sinh ngân hàng

- Kiểm kê kho định kỳ, lập biên bản kiểm kê

- Lập phiếu nhập-xuất kho

-Trực bác sĩ theo lịch

- Các việc linh tinh khác

2) Công việc Kế toán Thuế:

- Xuất hoá đơn thuế

- Lập báo cáo thuế, thuế TNCN hàng tháng nộp thuế điện tử, hạch toán vào hệ thống thuế

- Nhập phát sinh ngân hàng, nhập xuất kho

- Giao nhận, liên hệ chứng từ với CQ Thuế, Công ty kiểm toán các vấn đề liên quan đến Thuế

- Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản các chứng từ, giấy tờ liên quan đến Thuế.

- Các công việc khác theo phân công của Cấp trên liên quan mảng thuế

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính Kế toán (ưu tiên tốt nghiệp các trường: Đại học Kinh tế, Thương mại, Học viện Tài chính kế toán).

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực làm đẹp như mỹ phẩm/thẩm mỹ hoặc thời trang.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán, Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Naviworld (ERP)

- Sử dụng thành thạo bộ Office văn phòng: Word, Excel ...

- Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương.

- Ý thức làm việc tự giác, độc lập, chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 13tr trở lên, tùy năng lực và kinh nghiệm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...

- Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

