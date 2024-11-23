Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 132 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
CÔNG VIỆC NỘI BỘ:
Hạch toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm Kế toán Misa
Sắp xếp, lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng Luật định
Thực hiện lập và gửi báo cáo thu, chi: ngân hàng, Sổ quỹ tiền mặt hàng tháng
Tính phí hoa hồng cho nhân viên hàng tháng khi phát sinh
Thực hiện thu/chi tiền mặt khi phát sinh, kiểm kê sổ quỹ tiền mặt hàng tháng
Soạn lệnh và trình thanh toán các khoản cho Nhà cung cấp qua ngân hàng
Đối soát công nợ phải thu, phải trả
Tính hoa hồng môi giới khi phát sinh
Làm việc với ngân hàng khi có công việc phát sinh
Thực hiện thanh toán quốc tế khi phát sinh
CÔNG VIỆC MẢNG THUẾ:
Kiểm tra và quản lý sổ sách, hóa đơn VAT, chứng từ kế toán.
Lập và xuất hóa đơn VAT bán hàng
Lập chứng từ thuế thu nhập cá nhân khi phát sinh
Thu thập & quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra bao gồm: hóa đơn mua vào/bán ra, hợp đồng mua và/bán ra
Theo dõi công nợ phải thu - phải trả
Tính Thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng
Thực hiện báo cáo thuế hàng quý: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân
Lập các báo cáo tài chính năm
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (HSK4 trở lên), tự tin làm việc độc lập với sếp người Trung.
- Thành thạo nghiệp vụ kế toán và thống kê báo cáo;
-Thành thạo Misa, Odoo là một lợi thế.
- Hiểu luật kế toán địa phương, luật thuế, luật kinh tế và các luật và quy định khác có liên quan của Việt Nam.
Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH, Thuế TNCN và các chế độ khác theo quy định công ty.
- Tháng được nghỉ 2 buổi chiều T7. Phép năm tính từ tháng thử việc.
-Lương tháng 13+, Thưởng lễ (2/9, 30/4,Trung thu,…)
-Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi phát triển kỹ năng và thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI