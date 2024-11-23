Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

CÔNG VIỆC NỘI BỘ:

Hạch toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm Kế toán Misa

Sắp xếp, lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng Luật định

Thực hiện lập và gửi báo cáo thu, chi: ngân hàng, Sổ quỹ tiền mặt hàng tháng

Tính phí hoa hồng cho nhân viên hàng tháng khi phát sinh

Thực hiện thu/chi tiền mặt khi phát sinh, kiểm kê sổ quỹ tiền mặt hàng tháng

Soạn lệnh và trình thanh toán các khoản cho Nhà cung cấp qua ngân hàng

Đối soát công nợ phải thu, phải trả

Tính hoa hồng môi giới khi phát sinh

Làm việc với ngân hàng khi có công việc phát sinh

Thực hiện thanh toán quốc tế khi phát sinh

CÔNG VIỆC MẢNG THUẾ:

Kiểm tra và quản lý sổ sách, hóa đơn VAT, chứng từ kế toán.

Lập và xuất hóa đơn VAT bán hàng

Lập chứng từ thuế thu nhập cá nhân khi phát sinh

Thu thập & quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra bao gồm: hóa đơn mua vào/bán ra, hợp đồng mua và/bán ra

Theo dõi công nợ phải thu - phải trả

Tính Thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng

Thực hiện báo cáo thuế hàng quý: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân

Lập các báo cáo tài chính năm

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ/kế toán thuế/kế toán tổng hợp.

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (HSK4 trở lên), tự tin làm việc độc lập với sếp người Trung.

- Thành thạo nghiệp vụ kế toán và thống kê báo cáo;

-Thành thạo Misa, Odoo là một lợi thế.

- Hiểu luật kế toán địa phương, luật thuế, luật kinh tế và các luật và quy định khác có liên quan của Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 18.000.000đ - 20.000.000đ, đóng BHXH mức cao. Kinh nghiệm BCTC, QTT, Hoàn thuế có thể thương lượng mức lương cao hơn.

- Chế độ BHXH, Thuế TNCN và các chế độ khác theo quy định công ty.

- Tháng được nghỉ 2 buổi chiều T7. Phép năm tính từ tháng thử việc.

-Lương tháng 13+, Thưởng lễ (2/9, 30/4,Trung thu,…)

-Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi phát triển kỹ năng và thăng tiến cao.

