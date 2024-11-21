Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Chịu trách nhiệm trước KTT về việc thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán VN, các quy định hiện hành của pháp luật và nội bộ của công ty

Lập BCTC theo định kỳ hàng tháng/quý, thuyết minh số liệu tài chính cho BOD và ngân hàng khi có yêu cầu

Chịu trách nhiệm soát xét số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán trước khi trình đến BOD

Chịu trách nhiệm luu trữ chứng từ kế toán theo công việc phân công, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin

Theo dõi toàn diện kế toán dự án thi công bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc theo dõi công nợ tạm ứng, công nợ phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, xuất hoá đơn,...

Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty khi có yêu cầu

Các công việc khác theo sự phân công của KTT và BOD (nếu có)

Tuổi: 25-35. Ưu tiên: ứng viên Nữ

Trình độ học vấn và chuyên môn: Kế toán tài chính

Kinh nghiệm làm việc: trên 3 năm kinh nghiệm và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Kỹ năng khác: Cẩn thận, trung thực, có tư duy logic, hệ thống, chủ động, chịu được áp lực, làm việc độc lập và theo nhóm, thành thạo kỹ năng văn phòng

Ưu tiên: có kinh nghiệm trong từng làm công ty xây dựng/khách sạn

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước

Nghỉ lễ, phép năm theo quy định Công ty

Thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

