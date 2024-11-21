Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm trước KTT về việc thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán VN, các quy định hiện hành của pháp luật và nội bộ của công ty
Lập BCTC theo định kỳ hàng tháng/quý, thuyết minh số liệu tài chính cho BOD và ngân hàng khi có yêu cầu
Chịu trách nhiệm soát xét số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán trước khi trình đến BOD
Chịu trách nhiệm luu trữ chứng từ kế toán theo công việc phân công, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin
Theo dõi toàn diện kế toán dự án thi công bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc theo dõi công nợ tạm ứng, công nợ phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, xuất hoá đơn,...
Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty khi có yêu cầu
Các công việc khác theo sự phân công của KTT và BOD (nếu có)

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25-35. Ưu tiên: ứng viên Nữ
Trình độ học vấn và chuyên môn: Kế toán tài chính
Kinh nghiệm làm việc: trên 3 năm kinh nghiệm và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Kỹ năng khác: Cẩn thận, trung thực, có tư duy logic, hệ thống, chủ động, chịu được áp lực, làm việc độc lập và theo nhóm, thành thạo kỹ năng văn phòng
Ưu tiên: có kinh nghiệm trong từng làm công ty xây dựng/khách sạn

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Nghỉ lễ, phép năm theo quy định Công ty
Thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

