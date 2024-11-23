Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra đối chiếu quỹ tiền mặt, sao kê ngân hàng

- Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán tập hợp hạch toán nghiệp vụ khi phát sinh cuối tháng, phân bổ CCDC, KHTSCĐ, nghiệp vụ khác

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

- Báo cáo thuế hàng quý (GTGT, TNCN, TNDN), Báo cáo quyết toán năm

- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán và các báo cáo khác khi có yêu cầu

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định