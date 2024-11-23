Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION
- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Thạch Mỹ Lơi, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, đề nghị thanh toán, chứng từ liên quan
Theo dõi, nắm bắt chi tiết và quản lý từng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng.
Xử lý hạch toán kịp thời các nghiệp vụ, lên đề nghị thanh toán.
Cập nhật thanh toán của khách hàng, quản lý chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi
Cập nhật tất cả các khoản phát sinh như chi phí, ủy nhiệm chi, lương…
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy trình.
Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.
Hoàn thiện sổ sách kế toán một cách chi tiết nhất.
Lên BCTC hàng năm
Lập báo cáo tháng, quý, năm.
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán. Sử dụng Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa
Chịu được áp lực công việc
Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao.
Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản chính thức: 15.000.000 - 18.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%
15.000.000 - 18.000.000 triệu
Thưởng theo KQKD của công ty: đánh giá tổng kết theo tháng/quý/đột xuất
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc
Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, SN nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
Teambuilding, Du lịch hàng năm.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
