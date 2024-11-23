Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Thạch Mỹ Lơi, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, đề nghị thanh toán, chứng từ liên quan
Theo dõi, nắm bắt chi tiết và quản lý từng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng.
Xử lý hạch toán kịp thời các nghiệp vụ, lên đề nghị thanh toán.
Cập nhật thanh toán của khách hàng, quản lý chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi
Cập nhật tất cả các khoản phát sinh như chi phí, ủy nhiệm chi, lương…
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy trình.
Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.
Hoàn thiện sổ sách kế toán một cách chi tiết nhất.
Lên BCTC hàng năm
Lập báo cáo tháng, quý, năm.
Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán. Sử dụng Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa
Chịu được áp lực công việc
Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao.
Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng theo KQLV + Thưởng theo KQKD của công ty
Lương cơ bản chính thức: 15.000.000 - 18.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%
15.000.000 - 18.000.000 triệu
Thưởng theo KQKD của công ty: đánh giá tổng kết theo tháng/quý/đột xuất
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc
Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, SN nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
Teambuilding, Du lịch hàng năm.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 03 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

