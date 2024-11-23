Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Thạch Mỹ Lơi, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, đề nghị thanh toán, chứng từ liên quan

Theo dõi, nắm bắt chi tiết và quản lý từng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng.

Xử lý hạch toán kịp thời các nghiệp vụ, lên đề nghị thanh toán.

Cập nhật thanh toán của khách hàng, quản lý chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi

Cập nhật tất cả các khoản phát sinh như chi phí, ủy nhiệm chi, lương…

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy trình.

Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.

Hoàn thiện sổ sách kế toán một cách chi tiết nhất.

Lên BCTC hàng năm

Lập báo cáo tháng, quý, năm.

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nắm vững nghiệp vụ kế toán. Sử dụng Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa

Chịu được áp lực công việc

Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng theo KQLV + Thưởng theo KQKD của công ty

Lương cơ bản chính thức: 15.000.000 - 18.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%

15.000.000 - 18.000.000 triệu

Thưởng theo KQKD của công ty: đánh giá tổng kết theo tháng/quý/đột xuất

Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.

Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc

Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc

Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, SN nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Teambuilding, Du lịch hàng năm.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION

