Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Nhập và hạch toán hóa đơn đầu vào

- Theo dõi công nợ của đối tác

- Nhập thu-chi trên phần mềm MISA

- Theo dõi và kiểm tra tình hình các khoản tiền gửi trong ngân hàng khớp với sao kê tiền gửi ngân hàng khớp với số dư trong phần mềm kế toán.

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng khớp với số dư tài khoản ngân hàng trong phần mềm kế toán

- Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu - chi

- Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.

- Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi.

- Hồ sơ ngân hàng

- Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách theo yêu cầu của cấp trên.

- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.

- Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Giải trình số liệu theo yêu cầu.

- Sắp xếp lưu trữ sổ sách, chứng từ

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.