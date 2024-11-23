Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: tầng 5, tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập và hạch toán hóa đơn đầu vào
- Theo dõi công nợ của đối tác
- Nhập thu-chi trên phần mềm MISA
- Theo dõi và kiểm tra tình hình các khoản tiền gửi trong ngân hàng khớp với sao kê tiền gửi ngân hàng khớp với số dư trong phần mềm kế toán.
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng khớp với số dư tài khoản ngân hàng trong phần mềm kế toán
- Quản lý và xác minh tính hợp pháp của chứng từ thu - chi
- Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.
- Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu - chi.
- Hồ sơ ngân hàng
- Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách theo yêu cầu của cấp trên.
- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Giải trình số liệu theo yêu cầu.
- Sắp xếp lưu trữ sổ sách, chứng từ
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân sự 1 có từ 1-2 năm kinh nghiệm kế toán
- Nắm rõ về phần mềm Misa
- Thành thạo Excel, phân tích số liệu
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
- Phí gửi xe hàng tháng
- Các khoản bảo hiểm theo quy định
- Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM

CÔNG TY TNHH N-SQUARED ECOMMERCE VIETNAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: tầng 5 ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

