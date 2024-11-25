Tuyển Kế toán tổng hợp V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Đường số 64, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hàng ngày, báo cáo dự báo dòng tiền, cân đối chi phí cho Giám đốc nắm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty có hoạt động trên các sàn thương mại điện tử (TikTok Shop, Lazada, Shopee,...).

Thành thạo các phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến.

Tại V ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-15 Tr/tháng (LCB + Hiệu suất)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Được hưởng lương tháng 13; thưởng lễ, tết...

Tham gia Bonding, Teambuilding du lịch hàng năm của Công ty.

Nghỉ phép năm, nghỉ chế độ, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Môi trường làm việc tự chủ và linh hoạt; đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại V ROYAL

