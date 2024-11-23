Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 357/2A Hà Chương, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm theo dõi các quá trình xuất hàng và nhập hàng tại kho, kiểm soát và thống kê các hàng tồn kho.

- Quản lý và vận hành hàng hoá, Nguyên phụ liệu, thành phẩm trong kho.

- Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ,

- Báo cáo số lượng hàng tồn kho.

- Được đào tạo chuyên môn kế toán kho hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiếu từ 2 năm

- Ưu tiên Nam

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.

- Kỹ năng Excel + Word tốt

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- TRUNG THỰC, NHIỆT TÌNH, CHỊU KHÓ

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, ...).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.

- Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp cơm, nhà trọ, chuyên cần,...

- Thưởng thâm niên, thưởng KPI, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

