Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 357/2A Hà Chương, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm theo dõi các quá trình xuất hàng và nhập hàng tại kho, kiểm soát và thống kê các hàng tồn kho.
- Quản lý và vận hành hàng hoá, Nguyên phụ liệu, thành phẩm trong kho.
- Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ,
- Báo cáo số lượng hàng tồn kho.
- Được đào tạo chuyên môn kế toán kho hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiếu từ 2 năm
- Ưu tiên Nam
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.
- Kỹ năng Excel + Word tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
- TRUNG THỰC, NHIỆT TÌNH, CHỊU KHÓ

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, ...).
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.
- Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp cơm, nhà trọ, chuyên cần,...
- Thưởng thâm niên, thưởng KPI, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 357/2A Đường Hà Chương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

