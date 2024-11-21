Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Tóm tắt trách nhiệm:
Kế toán tổng hợp là người phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán trong công ty và là người hướng dẫn các kế toán viên về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Công việc cụ thể bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ; giải đáp các thắc mắc; hạch toán; theo dõi và quản lý công nợ, giá thành; kiểm tra và giám sát số liệu kho vận, tổng hợp số liệu và ra báo cáo đúng hạn.
Công việc chính:
1. Kế toán:
- Theo dõi kiểm soát thu/chi theo kế hoạch tài chính năm đã được phê duyệt.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
- Quản lý và trích lập, phân bổ chi phí, công cụ dụng cụ, tài sản cố định.
- Phát hành hoá đơn.
- Tính giá thành sản phẩm.
- Lập Báo cáo định kỳ: Báo cáo nhập-xuất-tồn kho, Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính,...
- Thường xuyên đối chiếu, rà soát số liệu kế toán trên phần mềm và báo cáo, cân đối các tài khoản. Chủ động phát hiện các sai sót để xử lý kịp thời.
- Đảm bảo kế toán viên hoàn thành công việc đúng kế hoạch.
- Công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.
2. Quy trình:
- Tự động hóa vận hành tại vị trí
- Bản thân tuân thủ quy trình, quy định, hoàn thành công việc và báo cáo đúng thời hạn.
- Đưa ý kiến cải tiến hệ thống quản lý vận hành của phòng, quy trình và đảm bảo việc thực thi của đội ngũ.
3. Đào tạo và phát triển:
- Nâng cao năng lực thực thi để đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm trong ngành F&B làm một lợi thế.
- Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo các phần mềm: Misa, SAP, KAS,.......
- Vững nghiệp vụ kế toán, am hiểu và cập nhật kịp thời các quy định về doanh nghiệp/thuế.
- Thuần thục việc phát hành hoá đơn.
- Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.
- Tổ chức lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của công ty để tiện truy xuất, tra cứu.

Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý Thì Được Hưởng Những Gì

Mừng sinh nhật, Gala YEP..
Hỗ trợ đồ ăn nhẹ (trà, cafe, bánh,...) trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định
Sử dụng laptop công ty cấp.
Được du lịch, nghỉ dưỡng 1-2 lần 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Hưng, Q.7, TPHCM

