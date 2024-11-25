Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi hóa đơn, chứng từ nội bộ.

Theo dõi công nợ, quản lý công nợ với NCC, KH

Làm hồ sơ giấy tờ (Hợp đồng, Đề nghị TT, tạm ứng, phiếu thu-chi),

Xuất HĐ khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo word, excel

Biết tiếng anh

Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, hành chính

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và đa dạng về văn hóa.

• Cơ hội thăng tiến trong công việc, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch.

• Được hưởng các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

• Được tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và các hoạt động ngoại khóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt

