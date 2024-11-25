Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 91 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Theo dõi hóa đơn, chứng từ nội bộ.
Theo dõi công nợ, quản lý công nợ với NCC, KH
Làm hồ sơ giấy tờ (Hợp đồng, Đề nghị TT, tạm ứng, phiếu thu-chi),
Xuất HĐ khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo word, excel
Biết tiếng anh
Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, hành chính
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và đa dạng về văn hóa.
• Cơ hội thăng tiến trong công việc, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch.
• Được hưởng các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
• Được tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và các hoạt động ngoại khóa của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI