Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 24 đường số 20, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ công việc:

• Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ về kế toán

• Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.

• Xuất hóa đơn trên PM misa

• Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.

• Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

• Theo dõi dòng tiền trên các sàn TMĐT

• Báo cáo công việc theo quy định.

• các báo cáo khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trách nhiệm:

• Báo cáo số liệu kịp thời và chính xác cho BGĐ.

• Chịu trách nhiệm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán của công ty.

• Hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực viễn thông

Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

