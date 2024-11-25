Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 24 đường số 20, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhiệm vụ công việc:
• Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ về kế toán
• Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
• Xuất hóa đơn trên PM misa
• Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.
• Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
• Theo dõi dòng tiền trên các sàn TMĐT
• Báo cáo công việc theo quy định.
• các báo cáo khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trách nhiệm:
• Báo cáo số liệu kịp thời và chính xác cho BGĐ.
• Chịu trách nhiệm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán của công ty.
• Hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực viễn thông
Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 14 Đường số 2, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

