Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM, Quận 7

Kế toán tổng hợp

Tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán của các kế toán chi tiết.

Kiểm soát hồ sơ quyết toán và hạch toán chi phí thuộc kinh phí hoạt động định kỳ.

Lập báo cáo quyết toán Tài chính – báo cáo nghiệp vụ định kỳ, đột xuất đối với Công ty, các ngành chức năng theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo dõi và tổng hợp các khoản đầu tư, nguồn vốn kinh doanh của công ty.

Làm việc trực tiếp các đoàn kiểm tra, kiểm soát nội bộ công tác tài chính theo định kỳ hàng năm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng giao.

Yêu Cầu Công Việc

Đối tượng tuyển dụng là NAM

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, ưu tiên trường ĐH Kinh Tế TPHCM

Từng làm KTTH hoặc KTT tại đơn vị Sản Xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 27.000.000 (Tuỳ theo kinh nghiệm)

Được đóng đầy đủ bảo hiểm, nghỉ thứ 7 & Chủ nhật (tùy vị trí)

Mỗi năm du lịch một lần Nước ngoài & một lần trong nước,

Được thưởng các ngày lễ - tết, xét tăng lương định kỳ hằng năm (đánh giá nhân sự)

Được tiếp xúc/ luân chuyển công việc ở các Lĩnh vực khác ( Công ty con & công ty thành viên).

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN

