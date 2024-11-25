Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 245 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Lập báo cáo thuế TNCN, TNDN, thuế GTGT,... theo quy định của Luật thuế

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Nhập, hạch toán dữ liệu vào phần mềm misa

Làm các công việc do cấp trên giao

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm chắc các chế độ kế toán, có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh về tài chính

Biết sử dụng các loại phần mềm kế toán(AMIS,MISA),Word,Excel...

Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ đãi ngộ, thưởng Lễ Tết, tham gia BHXH.

Lương cơ bản 6.000.000vnd/26 ngày công

Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày

Phụ cấp gửi xe 10K/ngày

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 7

Phụ cấp tăng ca

Môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam

