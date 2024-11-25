Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 245 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Lập báo cáo thuế TNCN, TNDN, thuế GTGT,... theo quy định của Luật thuế
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
Nhập, hạch toán dữ liệu vào phần mềm misa
Làm các công việc do cấp trên giao
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm chắc các chế độ kế toán, có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh về tài chính
Biết sử dụng các loại phần mềm kế toán(AMIS,MISA),Word,Excel...
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm chắc các chế độ kế toán, có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh về tài chính
Biết sử dụng các loại phần mềm kế toán(AMIS,MISA),Word,Excel...
Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ đãi ngộ, thưởng Lễ Tết, tham gia BHXH.
Lương cơ bản 6.000.000vnd/26 ngày công
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
Phụ cấp gửi xe 10K/ngày
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 7
Phụ cấp tăng ca
Môi trường trẻ trung, năng động
Lương cơ bản 6.000.000vnd/26 ngày công
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
Phụ cấp gửi xe 10K/ngày
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 7
Phụ cấp tăng ca
Môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI