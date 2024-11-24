Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 2A
- 4A Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Nhận, kiểm tra chứng từ và xuất hóa đơn GTGT
2.Phát hành phiếu thu/chi.
3.Giải quyết các công việc liên quan trên hệ thống phần mềm kế toán.
4.Theo dõi và thu hồi công nợ.
5.Kê khai thuế GTGT
6.Báo cáo
7.Các công việc khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Tốt nghiệp Đại Học kinh tế hoặc tài chính kế toán, chuyên ngành kế toán
2.Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán.
3.Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tại doanh nghiệp Logistics.
4.Sử dụng phần mềm MS office, phần mềm kế toán.
5.Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Excel nâng cao.
6.Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
1.Lương thưởng cạnh tranh với thị trường
2.Phụ cấp xăng xe
3. Lương tháng 13 và Thưởng
4.Đóng BHXH trên toàn bộ mức lương nhận được
5. Khám sức khỏe hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
