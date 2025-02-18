Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
- Hồ Chí Minh: 40/56 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15,Quận 10 TP.HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
1. Kế toán trưởng:
Lập báo cáo thuế/tài chính, quyết toán thuế và hồ sơ hoàn thuế hàng năm đúng hạn
Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc
Giải trình số liệu liên quan đến kế toán và chính sách thuế với các cơ quan Nhà nước khi cần
Cập nhật các quy định/chính sách mới nhất để thực hiện công việc kế toán chuẩn mực, chính xác & đúng pháp luật
2. Kế toán tổng hợp:
Hạch toán tất cả chứng từ phát sinh đầu vào, đầu ra và trong ngân hàng và lập phiếu thu - chi hàng ngày. Lưu trữ đầy đủ chứng từ thu - chi, các chứng từ liên quan đến quỹ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Lập bảng phân bổ chi phí trích trước công cụ dụng cụ vào PM Misa
Lập bảng lương trên phần mềm và excel
In và đối chiếu sổ kế toán, sổ chi tiết hàng hóa hàng quý
Lập phiếu thu tiền bán hàng ngày trên phần mềm kế toán
Tính khấu hao tài sản cố định và ghi tăng khi có phát sinh
In và đối chiếu sổ kế toán, sổ chi tiết hàng hóa hàng tuần, hàng tháng
Hỗ trợ, hợp tác với các bộ phận khác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
