Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7a/5/30 Thành Thái, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và điều hành Bộ Phận Kế Toán chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Quản lý Hồ sơ Kế Toán Theo dõi và Phân tích Chi phí Quản lý Thuế và Báo cáo Thuế Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng phòng tài chính kế toán
Quản lý và điều hành Bộ Phận Kế Toán chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý Hồ sơ Kế Toán
Theo dõi và Phân tích Chi phí
Quản lý Thuế và Báo cáo Thuế
Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng phòng tài chính kế toán

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp và leader Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel. Có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính. Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo
Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng
Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp và leader
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.
Có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính.
Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Văn phòng Chi nhánh TP.HCM-Quận 10 Thời gian làm việc: Nghỉ chiều T7 và CN, Làm việc 7.5h/ngày từ 08h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1.5h) Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 trở lên (thỏa thuận theo năng lực) Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm đầy đủ theo quy định Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết cho nhân viên
Địa điểm làm việc: Văn phòng Chi nhánh TP.HCM-Quận 10
Thời gian làm việc: Nghỉ chiều T7 và CN, Làm việc 7.5h/ngày từ 08h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1.5h)
Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 trở lên (thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm đầy đủ theo quy định
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 188Ter đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

