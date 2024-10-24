Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7a/5/30 Thành Thái, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý và điều hành Bộ Phận Kế Toán chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý Hồ sơ Kế Toán
Theo dõi và Phân tích Chi phí
Quản lý Thuế và Báo cáo Thuế
Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng phòng tài chính kế toán
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp và leader Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel. Có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính. Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo
Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng
Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp và leader
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.
Có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính.
Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo
Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Văn phòng Chi nhánh TP.HCM-Quận 10 Thời gian làm việc: Nghỉ chiều T7 và CN, Làm việc 7.5h/ngày từ 08h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1.5h) Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 trở lên (thỏa thuận theo năng lực) Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm đầy đủ theo quy định Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết cho nhân viên
Địa điểm làm việc: Văn phòng Chi nhánh TP.HCM-Quận 10
Thời gian làm việc: Nghỉ chiều T7 và CN, Làm việc 7.5h/ngày từ 08h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1.5h)
Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 trở lên (thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm đầy đủ theo quy định
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company
