Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 - 55 - 57 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán, nhập liệu, đảm bảo đầy đủ chứng từ nghiệp vụ phát sinh Chuẩn bị, thực hiện, rà soát các hồ sơ chứng từ nghiệp vụ kế toán Theo dõi, báo cáo định kỳ tình trạng hồ sơ và công nợ của đối tác Báo cáo thuế và nộp thuế Báo cáo phân tích nội bộ theo tháng, quý và năm Kịp thời ghi nhận các chi phí sản xuất phim và báo cáo định kỳ cho các bộ phận liên quan Kiểm tra, rà soát, lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ và đúng theo quy định Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 02 năm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng linh động thời gian để ra trường quay trong thời gian quay phim Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý công việc Có tinh thần chủ động học hỏi và tự tìm kiếm thông tin Ưu tiên ứng viên biết sử dụng AMIS Kế toán, bộ Microsoft 365 và excel tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 Tăng lương và thưởng cuối năm theo tỷ lệ KPI cá nhân Du lịch trong nước hoặc nước ngoài hàng năm Được đào tạo và làm việc trong môi trường làm phim chuyên nghiệp Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT

