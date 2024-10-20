Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT
- Hồ Chí Minh: 53
- 55
- 57 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán, nhập liệu, đảm bảo đầy đủ chứng từ nghiệp vụ phát sinh
Chuẩn bị, thực hiện, rà soát các hồ sơ chứng từ nghiệp vụ kế toán
Theo dõi, báo cáo định kỳ tình trạng hồ sơ và công nợ của đối tác
Báo cáo thuế và nộp thuế
Báo cáo phân tích nội bộ theo tháng, quý và năm
Kịp thời ghi nhận các chi phí sản xuất phim và báo cáo định kỳ cho các bộ phận liên quan
Kiểm tra, rà soát, lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ và đúng theo quy định
Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 02 năm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng linh động thời gian để ra trường quay trong thời gian quay phim
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý công việc
Có tinh thần chủ động học hỏi và tự tìm kiếm thông tin
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng AMIS Kế toán, bộ Microsoft 365 và excel tốt
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Tăng lương và thưởng cuối năm theo tỷ lệ KPI cá nhân
Du lịch trong nước hoặc nước ngoài hàng năm
Được đào tạo và làm việc trong môi trường làm phim chuyên nghiệp
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SILVER MOONLIGHT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
