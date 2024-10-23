Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7A/5/30 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

Quản lý và điều hành Bộ Phận Kế Toán chi nhánh khu vực HCM

Quản lý Hồ sơ Kế Toán

Theo dõi và Phân tích Chi phí

Quản lý Thuế và Báo cáo Thuế

Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng phòng tài chính kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng Từ 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính, trong đó có ít nhất từ 2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng bộ phận. Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là trình độ Excel Có trách nhiệm với công việc Có Kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính. Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo

Ứng viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng

Từ 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính, trong đó có ít nhất từ 2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng bộ phận.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là trình độ Excel

Có trách nhiệm với công việc

Có Kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính.

Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 triệu Chế độ BHXH, BHYT, BHTN + 12 phép năm Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết, hiếu hỉ cho nhân viên Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 triệu

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN + 12 phép năm

Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết, hiếu hỉ cho nhân viên

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin