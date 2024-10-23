Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7A/5/30 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Quản lý và điều hành Bộ Phận Kế Toán chi nhánh khu vực HCM
Quản lý Hồ sơ Kế Toán
Theo dõi và Phân tích Chi phí
Quản lý Thuế và Báo cáo Thuế
Báo cáo công việc trực tiếp với trưởng phòng tài chính kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng Từ 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính, trong đó có ít nhất từ 2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng bộ phận. Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là trình độ Excel Có trách nhiệm với công việc Có Kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính. Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo
Ứng viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng
Từ 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính, trong đó có ít nhất từ 2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng bộ phận.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là trình độ Excel
Có trách nhiệm với công việc
Có Kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, quy định thuế và quy trình tài chính.
Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính tốt, kỹ năng tổng hợp báo cáo

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 triệu Chế độ BHXH, BHYT, BHTN + 12 phép năm Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết, hiếu hỉ cho nhân viên Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập khởi điểm từ 12.000.000 triệu
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN + 12 phép năm
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật, quà tết, hiếu hỉ cho nhân viên
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 89 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

