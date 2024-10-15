Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Auto Online làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Auto Online
- Hồ Chí Minh: 66 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Tính lương, Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT, v.v.
Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.
Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán.
Tìm hiểu và thống kê thông tin nguyên vật liệu và giá cả của từng loại hàng.
Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế.
Và các công việc phát sinh khác liên quan
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Trung thực, chịu khó
Ưu tiên Nam
Có đào tạo nếu chưa làm 1 trong số những mô tả công việc nêu trên
Tại Công ty Cổ Phần Auto Online Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ, du lịch hằng năm...
Đào tạo nội bộ
Khám sức khỏe hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Auto Online
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
