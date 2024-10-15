Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Auto Online làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty Cổ Phần Auto Online
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Auto Online

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tính lương, Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT, v.v. Quản lý công nợ phải thu, phải trả. Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định. Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán. Tìm hiểu và thống kê thông tin nguyên vật liệu và giá cả của từng loại hàng. Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế. Và các công việc phát sinh khác liên quan
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Trung thực, chịu khó
Ưu tiên Nam
Có đào tạo nếu chưa làm 1 trong số những mô tả công việc nêu trên

Tại Công ty Cổ Phần Auto Online Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ, du lịch hằng năm...
Đào tạo nội bộ
Khám sức khỏe hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Auto Online

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Auto Online

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 188 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

