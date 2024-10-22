Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK04 căn 47 - 69 Khu Soho - The Global City, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Nhận các loại hóa đơn, chứng từ xuất - nhập hàng hóa từ bộ phận kho, bộ phận mua hàng và nhập số liệu vào phần mềm hệ thống.

- Quản lý thực hiện tính giá thành và lên giá vốn cho từng món ăn trong nhà hàng.

- Thực hiện tổng hợp số liệu, đối chiếu số liệu hàng tuần/tháng/quý.

- Theo dõi kiểm tra đối chiếu công nợ, phải thu phải trả.

- Thực hiện các bút toán kết chuyển phân bổ kiểm tra hóa đơn mua vào bán ra hàng tháng

- Thực hiện các báo cáo (Báo cáo CF hàng tuần, Đánh giá dự thu hàng tuần, Báo cáo P&L hàng tháng, Báo cáo thuế quý, Báo cáo thuế năm, Báo cáo tài chính năm)

- Các công việc khác theo yêu cầu của KTT.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính,...

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.

- Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ kế toán, tài chính, thuế.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm ở cường độ cao.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, tỉ mỉ.

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ BHXH, khám sức khỏe định kì,...

- Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc.

- Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn giúp phát triển, nâng cao năng lực.

- Môi trường làm việc năng động, ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KM

