Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1/4 Giang Văn Minh, p.An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Quản lý và kiểm soát toàn bộ sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chính sách tài chính của doanh nghiệp. Tổng hợp và lập báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ) đúng thời hạn và yêu cầu của cấp trên. Theo dõi, phân tích và kiểm tra số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các báo cáo tài chính. Hạch toán và xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, quỹ tiền mặt và ngân hàng. Kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với các quy định hiện hành và tiêu chuẩn kế toán quốc tế (nếu có yêu cầu). Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ theo đúng quy trình. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được hạch toán kịp thời, chính xác. Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, bảo hiểm xã hội, và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu. Thực hiện các báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Theo dõi, kiểm kê định kỳ tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho và các tài sản khác của công ty.
Quản lý và kiểm soát toàn bộ sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chính sách tài chính của doanh nghiệp.
Tổng hợp và lập báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ) đúng thời hạn và yêu cầu của cấp trên.
Theo dõi, phân tích và kiểm tra số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các báo cáo tài chính.
Hạch toán và xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, quỹ tiền mặt và ngân hàng.
Kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với các quy định hiện hành và tiêu chuẩn kế toán quốc tế (nếu có yêu cầu).
Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ theo đúng quy trình.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được hạch toán kịp thời, chính xác.
Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, bảo hiểm xã hội, và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.
Thực hiện các báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược của doanh nghiệp.
Theo dõi, kiểm kê định kỳ tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho và các tài sản khác của công ty.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các công ty quy mô lớn, đa quốc gia. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc tương đương. Am hiểu sâu về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), các chính sách thuế, quy định tài chính, cùng với quy trình kiểm toán và luật pháp liên quan. Thành thạo các phần mềm kế toán (như MISA, Fast, SAP, ERP), cùng với các công cụ văn phòng như Microsoft Excel và phân tích dữ liệu. Khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tài chính, đưa ra các nhận định và giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác như kinh doanh, kiểm soát nội bộ, và ban giám đốc.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các công ty quy mô lớn, đa quốc gia.
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc tương đương.
Am hiểu sâu về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), các chính sách thuế, quy định tài chính, cùng với quy trình kiểm toán và luật pháp liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán (như MISA, Fast, SAP, ERP), cùng với các công cụ văn phòng như Microsoft Excel và phân tích dữ liệu.
Khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tài chính, đưa ra các nhận định và giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác như kinh doanh, kiểm soát nội bộ, và ban giám đốc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 10tr - 17tr ( Tùy theo năng lực) Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Phụ cấp cơm trưa
Lương: Từ 10tr - 17tr ( Tùy theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.
Phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 620/12 Đào Sư Tích, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

