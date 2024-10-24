Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Phúc Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22/8 đường 440, KP3, P Phước Long A, Tp Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Báo cáo lãi lỗ hàng tháng

Tổng hợp hóa đơn Mua vào – Bán ra;

Theo dõi chi phí lương (chấm công, lập bảng lương, quản lý hồ sơ BHXH);

Theo dõi và lập hồ sơ thanh toán cho các chi phí của Công ty;

Lập các báo cáo (lãi lỗ hàng tháng; báo cáo VAT theo tháng; Lập BCTC, các tờ khai quyết toán hàng năm).

2. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán - quyết toán

Căn cứ yêu cầu hợp đồng, lập các hồ sơ thanh toán – quyết toán theo quy định Công ty.

3. Thu hồi công nợ - thanh toán công nợ

Thu hồi các khoản phải thu; Thanh toán công nợ cho các NCC.

Thu hồi các khoản phải thu;

Thanh toán công nợ cho các NCC.

4. Các công việc liên quan đến Ngân hàng

Quản lý các hồ sơ vay; Phát hành các loại Bảo lãnh; Quản lý sao kê tài khoản, sổ phụ.

Quản lý các hồ sơ vay;

Phát hành các loại Bảo lãnh;

Quản lý sao kê tài khoản, sổ phụ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương;

Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm là lợi thế;

Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế;

Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán;

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Phúc Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc;

Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn;

Team building hàng năm và các chương trình nội bộ;

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật và công ty;

Các ngày nghỉ: Nghỉ chủ nhật, các ngày lễ, tết theo quy định;

Chế độ tăng lương theo năng lực làm việc của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Phúc Tấn

