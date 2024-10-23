Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 48 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Kiểm soát hạch toán các phần hành, hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho phù hợp với quy định của Pháp luật thuế. Kiểm soát rủi ro về thuế; Tính giá thành sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho; Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế: GTGT, TNDN, nhà thầu, thuế thuê tài sản... và các loại thuế khác; Lập và kiểm tra báo cáo tài chính; Kiểm tra toàn bộ doanh thu, chi phí hợp lý hợp lệ theo quy định của pháp luật và cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN vào cuối năm tài chính; Cung cấp số liệu cho Đơn vị kiểm toán độc lập và cơ quan thuế khi có yêu cầu; Hướng dẫn xử lý và hạch toán về chuyên môn nghiệp vụ kế toán của toàn bộ nhân viên ở bộ phận kế toán; Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của trưởng bộ phận.

Thời gian làm việc tại Hồ Chí Minh: Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (8:00 - 17:00).

Thời gian làm việc tại Long An: Thứ 2 - Thứ 7 (7:30 - 16:30).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các trường khối Kinh tế; Nắm vững các nghiệp vụ và chuẩn mực kế toán; Am hiểu các Thông tư nghị định liên quan đến chính sách thuế tại VN; Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/excel thành thạo; Kỹ năng giao tiếp tốt; Sử dụng tốt Tiếng Anh là một lợi thế; Ít nhất 02 - 05 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp. Ưu tiên nhân sự đã từng làm việc liên quan tính giá thành sản xuất, xuất nhập khẩu; Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành quy định của Công ty; Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; Phụ cấp gửi xe + cơm; Bảo hiểm theo quy định, lương tháng 13, ngày phép năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

