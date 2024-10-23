Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 Võ Thành Trang, phường 11, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Theo dõi hoặc lập chứng từ kế toán hàng ngày trên phần mềm kế toán. Theo dõi; phân công; đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp. Theo dõi; phân công; đối chiếu hàng tồn kho: công ty và các chi nhánh. Kiểm tra đối chiếu lệnh sản xuất và định mức sản phẩm. Phân bổ, cân đối ngân sách kế toán. Cung cấp báo cáo nội bộ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, thống kê. Có kinh nghiệm làm kế toán trong ngành sản xuất 02 năm. Đặc biệt trong ngành may mặc là một lợi thế. Sử dụng thành thạo excel. Trung thực, bảo mật, ý thức trách nhiệm.

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 - 18 triệu. Tham gia BHXH Theo quy định Công ty. Mua hàng với giá ưu đãi, tặng voucher mua hàng. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và ổn định. Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h - 17h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

