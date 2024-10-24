Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN THÀNH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN THÀNH HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN THÀNH HOLDINGS

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 556

- 558 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1. TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

I.CÔNG VIỆC
- Thực hiện các công việc chuyên môn của KTTH;
- Lập BCTC và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ;
- Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty;
- Theo dõi, đối chiếu công nợ giữa Chủ đầu tư – phí môi giới đơn vị phát triển;
- Theo dõi công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả, tính hoa hồng môi giới;
- Lập kế hoạch thanh toán, ước tính dòng tiền dự án và lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng của dự án;
- Tổng hợp và theo dõi chi phí các dự án, các khoản đầu tư;
- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu/ NCC/ nội bộ theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của Công ty;
- Phối hợp tiến kiểm soát thành lập các bảng theo dõi ngày công của nhân lực để tính toán tiền công Dự án;
- Phân chia các khoản chi phí nguyên vật liệu chính xác, rõ ràng theo định mức xây dựng;
- Hạch toán nghiệm thu công trình, lập báo cáo tài chính nội bộ để phục vụ cho yêu cầu BGĐ;
- Tập hợp, thu thập, lưu trữ và bảo mật tài liệu, giấy tờ liên quan đến các dự án, công trình cẩn thận và logic.
- Lấy hóa đơn đầu vào cho công trình xây dựng để giải trình từng số liệu của công trình khi được yêu cầu kiểm tra hay khi quyết toán.
- Review hợp đồng, phối hợp bộ phận thu mua liên hệ, đàm phán hợp đồng quy trình thanh toán;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của của Ban Giám Đốc (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).
II. CÔNG VIỆC HỖ TRỢ
- Cung cấp số liệu các phòng ban khác (theo chỉ đạo của cấp trên);
- Hỗ trợ công tác, đối chiếu tính lãi phát sinh, công nợ khách hàng với P. Chăm sóc khách hàng;
- Kiểm tra và đối chiếu Bảng lương, BHXH với P.Nhân sự;
- Thu - chi tiền liên quan đến các chứng từ phát sinh;
- Lập lệnh online (đi ủy nhiệm chi) khi có hồ sơ;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương gross: 16.000.000 gross – 20.000.000 gross
- Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc quyết toán với cơ quan thuế, đã làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, xây dựng;
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán; nắm rõ Luật Thuế;
- Đọc hiểu hồ sơ thầu, hồ sơ khối lượng trong lĩnh vực xây dựng;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa và máy tính văn phòng;
- Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm;
- Hiểu biết về pháp luật thuế, kỹ năng lập báo cáo và thuyết trình mạch lạc;
- Kỹ năng thống kê, phân tích, đánh giá số liệu, kiểm tra kiểm soát số liệu

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN THÀNH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập.
- Nghỉ chiều thứ 7, CN.
- Du lịch hàng năm theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN THÀNH HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 556-558 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

