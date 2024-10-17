Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: S5 The Sun Avenue 28 đại lộ mai chí thọ phường An phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch làm việc để thực hiện các công việc được phân công.

- Kiểm kê định kỳ hàng tháng đối chiếu sổ sách và thực tế.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Tính giá bán, giá nhập đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác.

- Nhập sao kê ngân hàng hàng tháng (đối xứng hóa đơn đầu vào, đầu ra và tờ khai xuất/ nhập hàng hóa)

- Báo tăng/giảm, chế độ bảo hiểm xã hội

- Hỗ trợ công việc theo yêu cầu lãnh đạo và kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên.

- ƯU TIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG

- Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ

- Thời gian làm việc: 8:00 tới 17:30 từ thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần, 8h00 – 12h00 Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN

