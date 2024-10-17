Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: S5 The Sun Avenue 28 đại lộ mai chí thọ phường An phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch làm việc để thực hiện các công việc được phân công.
- Kiểm kê định kỳ hàng tháng đối chiếu sổ sách và thực tế.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Tính giá bán, giá nhập đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác.
- Nhập sao kê ngân hàng hàng tháng (đối xứng hóa đơn đầu vào, đầu ra và tờ khai xuất/ nhập hàng hóa)
- Báo tăng/giảm, chế độ bảo hiểm xã hội
- Hỗ trợ công việc theo yêu cầu lãnh đạo và kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên.
- ƯU TIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG
- Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Thời gian làm việc: 8:00 tới 17:30 từ thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần, 8h00 – 12h00 Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN

CÔNG TY TNHH NEWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SAV.5-02.10, Tầng 02, Tháp 05, The Sun Avenue, 28 Đại Lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

