Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MD REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY
Mức lương
12 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Waterina Suites, 38 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 23 Triệu
1. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ công ty. Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.
2. Làm báo cáo thuế
3. Kiểm soát, đối chiếu công nợ; hạch toán chi phí doanh thu
4. Xây dựng và thực hiện các biểu mẫu excel theo yêu cầu
5. Tính lương và chế độ cho nhân sự (20 người)
6. Hỗ trợ các công việc hành chính
Với Mức Lương 12 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc từ thứ 2-thứ 6 hàng tuần
- Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm theo quy định
- Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thực hành tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế
Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo năng lực Môi trường làm việc quốc tế sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung Du lịch hàng năm
Thưởng theo năng lực
Môi trường làm việc quốc tế sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY
