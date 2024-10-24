Tuyển Kế toán tổng hợp An Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: toà nhà WiT House, Số 50A Trương Quốc Dung, P.10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm. Trích lập phân bổ, khấu hao, tính giá thành, kết chuyển theo quy định Luật Kế toán Kiểm tra kho hàng ngày, báo cáo giải trình khi xảy ra chênh lệch. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết. Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán của nhà cung cấp, nhân viên đầy đủ hợp lý, hợp lệ trước khi trình cấp trên. Kiểm tra xử lý công nợ nội bộ, tạm ứng của nhân viên Lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp: phiếu thu, phiếu chi, UNC. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu, hàng hóa với các phòng ban theo tháng, quý, năm. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. Thống kê, phân tích số liệu kế toán khi có yêu cầu. Lưu trữ chứng từ kế toán, in sổ sách theo quy định. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và BGĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên. Chuyên ngành Kế toán, ưu tiên các trường chuyên về Kinh tế Có 03-05 năm kinh nghiệm hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B, Foodservice/ Horeca, B2B thực phẩm, FMCG, MT, Key Account (chuỗi bakeries; in-store bakies...)...; Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)

Tại An Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 – 15.000.000 Làm việc trong môi trường công nghệ sáng tạo, với những đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện và năng động. Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng lễ tết,... Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Tham gia các hoạt động của Công ty: Teambuilding, du lịch, chế độ ưu đãi mua hàng của Cty... Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại An Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.