Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI)
- Hồ Chí Minh: 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Doanh thu, Chi phí
Kiểm soát, quản lý các chi phí phát sinh đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ Phụ trách kiểm tra doanh thu, theo dõi công nợ một số dịch vụ và khách hàng Ghi chép số liệu chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp và báo cáo tới quản lý. Thực hiện báo cáo theo kỳ kế toán hoặc theo yêu cầu của quản lý
Kho
Quản lý nhập xuất vật tư hàng hoá, TSCĐ của công ty. Lưu trữ các hóa đơn, giấy tờ và chuyển cho các bộ phận liên quan để sao lưu, để cung cấp khi cần đối chứng Lập các báo cáo hàng tồn kho, nhập xuất tồn Hạch toán chi phí vật tư, khấu hao TSCĐ
Thuế và báo cáo thuế
Lập/ Kiểm tra và nộp các báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ...). Kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh Lưu trữ chứng từ
Lập báo cáo tài chính/ báo cáo kiểm toán
Lập và trình bày các báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định Phân tích và giải trình số liệu kế toán, tài chính khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty có 2 chi nhánh trở lên với doanh thu từ 500 tỷ
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế hoặc cơ quan ban ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm hướng dẫn, quản lý từ 3 kế toán viên trở lên
Ưu tiên tiếng anh tốt
Có kỹ năng lập báo cáo, phân tích và trình bày vấn đề
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định
Được hưởng các gói bảo hiểm sức khỏe 24/7, bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm khác theo quy định của nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các phòng khám đa khoa quốc tế, tiêm phòng vacxin phòng ngừa cúm
Môi trường năng động, các hoạt động thể thao như đá bóng, chạy bộ, cầu lông
Ít nhất một chuyến du lịch nước ngoài; 1 chuyến teambuilding trong nước, các hoạt động Tân Niên, Tất Niên
Phụ cấp cơm trưa, được cấp laptop và giữ xe miễn phí
Cơ hội thăng tiến, phát triển, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI)
