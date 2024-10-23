Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Doanh thu, Chi phí

Kiểm soát, quản lý các chi phí phát sinh đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ Phụ trách kiểm tra doanh thu, theo dõi công nợ một số dịch vụ và khách hàng Ghi chép số liệu chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp và báo cáo tới quản lý. Thực hiện báo cáo theo kỳ kế toán hoặc theo yêu cầu của quản lý

Kho

Quản lý nhập xuất vật tư hàng hoá, TSCĐ của công ty. Lưu trữ các hóa đơn, giấy tờ và chuyển cho các bộ phận liên quan để sao lưu, để cung cấp khi cần đối chứng Lập các báo cáo hàng tồn kho, nhập xuất tồn Hạch toán chi phí vật tư, khấu hao TSCĐ

Thuế và báo cáo thuế

Lập/ Kiểm tra và nộp các báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ...). Kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh Lưu trữ chứng từ

Lập báo cáo tài chính/ báo cáo kiểm toán

Lập và trình bày các báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định Phân tích và giải trình số liệu kế toán, tài chính khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty có 2 chi nhánh trở lên với doanh thu từ 500 tỷ Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế hoặc cơ quan ban ngành liên quan Ưu tiên có kinh nghiệm hướng dẫn, quản lý từ 3 kế toán viên trở lên Ưu tiên tiếng anh tốt Có kỹ năng lập báo cáo, phân tích và trình bày vấn đề Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định Được hưởng các gói bảo hiểm sức khỏe 24/7, bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm khác theo quy định của nhà nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các phòng khám đa khoa quốc tế, tiêm phòng vacxin phòng ngừa cúm Môi trường năng động, các hoạt động thể thao như đá bóng, chạy bộ, cầu lông Ít nhất một chuyến du lịch nước ngoài; 1 chuyến teambuilding trong nước, các hoạt động Tân Niên, Tất Niên Phụ cấp cơm trưa, được cấp laptop và giữ xe miễn phí Cơ hội thăng tiến, phát triển, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

