Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp. Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác... Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty. Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho thông qua kế toán tổng hợp kho. Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc. Các công việc theo yêu cầu Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành kế toán, kiểm toán,.... Tuổi yêu cầu: 35 tuổi - 45 tuổi Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, giao tiếp tốt. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất. Thành thạo vi tính văn phòng. Biết sử dụng phần mềm Misa. Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng. Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp. Chấp nhận tăng ca hoặc đi công tác khi công ty có yêu cầu. Làm việc tại KCN Hiệp Phước - Nhà Bè

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH theo quy định pháp luật. Bảo hiểm con người của Bảo Minh. Tăng lương 2 lần/ năm. Thưởng lương tháng 13,14. Teambuilding, du lịch hàng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội phát triển bản thân. Được đào tạo và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN

