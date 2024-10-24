Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

- Kiểm tra giám sát quy trình chứng từ thu chi: sổ quỹ tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng.

- Kiểm tra tình hình công nợ: công nợ phải thu - công nợ phải trả, lập kế hoạch thu hồi và thanh toán nợ.

- Định kỳ tổng hợp hóa đơn chứng từ, cân đối hóa đơn doanh thu và chi phí, tổng hợp kiểm tra lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch ngân sách thu chi trong kỳ.

- Theo dõi tình hình vay và trả nợ ngân hàng, làm hồ sơ vay tín chấp - hạn mức ngắn và trung hạn, liên hệ làm thủ tục vay, xin đáo hạn đảo nợ ...

- Tổ chức, sắp xếp và phân công công việc hiệu quả, tuyển dụng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các kế toán viên, ổn định hoạt động của bộ máy kế toán.

- Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách, bảo mật số liệu kế toán.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng chuẩn mực, đúng thời gian quy định

- Quản lý tài sản, vật tư, công nợ, thanh toán, tổ chức kiểm tra định kỳ.

- Phối hợp với các phòng ban đề xuất các quy định, quy trình nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các hệ thống Công ty.

- Quản lý và kiểm soát dòng tiền, quản lý nguồn vốn Công ty, điều phối nguồn tiền đảm bảo cho các Công ty hoạt động ổn định liên tục.

- Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Cập nhật những thông tư, hướng dẫn về kế toán và thuế có liên quan đến công ty như các chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế xuất nhập khẩu ...

- Hướng dẫn kiểm tra việc in và lưu trữ các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán theo đúng Luật định.

- Lập kế hoạch hàng tuần, tháng, quý, năm về kế hoạch thu chi, doanh thu, mua nguyên vật liệu, kết quả hoạt động kinh doanh.

- Cân đối thuế đầu ra và đầu vào

- Giao dịch với cơ quan thuế, giải trình quyết toán thuế.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị.

- Giới tính: Nữ

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ưu tiên phần mềm fast

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về Thương mại điện tử, công nghệ, Bán sỉ /bán lẻ

- Ưu tiên biết chút tiếng Trung .

- Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, kiểm toán, thuế,...

- Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực và có kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng quản lý teamwork

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: 20-27tr

- Được xét tăng lương hàng năm.

-Thưởng lễ , tết , lương tháng 13 ( tình hình kinh doanh của công ty).

- Được chăm sóc sức khỏe với các chính sách như: BHXH, BHYT BHTN, du lịch, team building, sinh nhật, lễ tết.

- Các quyền lợi BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định của pháp luật lao động.

- Làm việc môi trường trẻ năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

