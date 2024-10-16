Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247
- Hồ Chí Minh: 171 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Báo cáo KQHDKD theo tháng, quý
Báo cáo thuế theo quý, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế
HDLD, tính lương, BHXH, CĐ
Theo dõi công nợ: Phải thu-phải trả
Theo dõi hợp đồng mua-bán hàng hóa, dịch vụ
Thực hiện các yêu cầu khác từ Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm vị trí kế toán tổng hợp
Làm việc độc lập, trung thực
Có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu được áp lực công việc
Vị trí tuyển dụng : Nữ có độ tuổi từ 28-35 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 đến 20.000.000 / tháng
Lương tháng 13
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Chế độ BHXH, BHYT
Thưởng Lễ, Tết theo quy định cty.
Tham gia teambuilding, event cty...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
