Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 171 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Báo cáo KQHDKD theo tháng, quý Báo cáo thuế theo quý, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế HDLD, tính lương, BHXH, CĐ Theo dõi công nợ: Phải thu-phải trả Theo dõi hợp đồng mua-bán hàng hóa, dịch vụ Thực hiện các yêu cầu khác từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm vị trí kế toán tổng hợp Làm việc độc lập, trung thực Có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu được áp lực công việc Vị trí tuyển dụng : Nữ có độ tuổi từ 28-35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 đến 20.000.000 / tháng Lương tháng 13 Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Chế độ BHXH, BHYT Thưởng Lễ, Tết theo quy định cty. Tham gia teambuilding, event cty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247

