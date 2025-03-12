Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số nhà 21 ngách 99/26 định công hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

1. Yêu cầu công việc : - Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu, hạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán
- Theo dõi công nợ của khách hàng và Nhà cung cấp. .
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- TÍnh giá thành thành phẩm sản xuất, theo dõi nhập xuất tồn kho
- Số liệu kế toán luôn được cập nhật liên tục, kịp thời;
- Theo dõi công và tính lương - Lập Báo cáo nội bộ hàng tháng
- Lập báo cáo thuế GTGT hàng quý, BCTC năm theo quy định.
Giao dịch ngân hàng hàng, bảo hiểm…. (Chi tiết hơn về công việc sẽ trao đồi trực tiếp khi phỏng vấn)
4. Thời gian làm việc : Sáng 8-12h, chiều 13h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7 Nghỉ chủ nhật.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu ứng viên - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nguyên tắc hạch toán
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Lập thành thạo BCTC, Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. - Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, kế toán), đã sử dụng qua các phần mềm kế toán
- có kinh nghiệm, chịu được áplực
- Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao,cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

3. QUYỀN LỢI:
- Lương : 8-12 triệu tuỳ vào năng lực
- Được tham gia BHXH
- Thưởng lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 ngõ 86 đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

