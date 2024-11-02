Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LINH HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LINH HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LINH HIẾU
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
CÔNG TY TNHH LINH HIẾU

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH LINH HIẾU

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 955/5 đường Đặng Thúc Vịnh

- Ấp 1

- Xã Đông Thạnh

- Huyện Hóc Môn

- TP HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Kiểm tra, ghi sổ các nghiệp vụ thu chi, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Theo dõi mua sắm, thanh lý, tăng giảm tài sản, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước hàng tháng.
- Theo dõi tài khoản phải thu và phải trả, đối chiếu xác nhận công nợ, thực hiện thanh toán và thu hồi nợ.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan thuế & ngân hàng.
- Theo dõi, kiểm tra bảng lương và lập các hồ sơ liên quan đến BHXH, các khoản chi thu thanh toán nội bộ công ty,…
- Kê khai thuế hàng quý, lập các tờ khai quyết toán Thuế năm.
- Tổng hợp và phân tích chi phí theo phòng ban, theo yếu tố sản xuất.
- Phân tích báo cáo tài chính các chỉ tiêu cơ bản ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền.
- Tổ chức lưu trữ chứng từ Kế toán khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ Giám đốc lập các hợp đồng, công văn, các văn bản nội bộ.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê kho hàng tháng.
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
- Các công việc khác thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc kiêm nhiệm theo phân công của ban Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chuẩn yêu cầu :
- Độ tuổi: Không quá 40 tuổi
- Phẩm chất: Tận tâm, trung thực, chịu được áp lực công việc, luôn có động lực tự phát triển bản thân.
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
- Kinh nghiệm và năng lực, nghiệp vụ:
Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trong các Công ty sản xuất, gia công.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, Thuế.
Khả năng tổ chức: Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Sử dụng thành thạo excel, ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Amis, Meinvoice, các ứng dụng khai báo Thuế, Bảo hiểm xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH LINH HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12tr/tháng.
Được tham gia BHXH
Phép năm, tembuilding, Đồng phục, lễ tết đầy đủ
Chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng sinh nhật, 1/6, 20/10…, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ… đầy đđủ
Thưởng tháng 13, thưởng sản xuất kinh doanh, thưởng thâm niên, công đoàn
được tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINH HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LINH HIẾU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng: Số 1 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội / Nhà máy : Lô số 7, Cụm CN An Khánh Km9 đường Láng - Hòa Lạc, xã Anh Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

