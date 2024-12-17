Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - KDC Hưng Phú 1, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp;

- Biết lập Báo cáo tài chính theo quy định;

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;

- Phối hợp trưởng phòng tiếp nhận thông tin, điều phối và hỗ trợ công việc trong phòng và các bộ phận liên quan;

- Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

- Làm việc tại: 2A KDC Hưng Phú 1, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng cần tuyển: 01

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán, Tài chính

- Thành thạo Excel và Tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận;

- Đầy đủ các chế độ theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN);

- Hỗ trợ cơm trưa tại trường;

- Nghỉ Lễ, Tết, … theo quy định;

- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.