Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- KDC Hưng Phú 1, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp;
- Biết lập Báo cáo tài chính theo quy định;
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;
- Phối hợp trưởng phòng tiếp nhận thông tin, điều phối và hỗ trợ công việc trong phòng và các bộ phận liên quan;
- Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
- Làm việc tại: 2A KDC Hưng Phú 1, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng cần tuyển: 01
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán, Tài chính
- Thành thạo Excel và Tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận;
- Đầy đủ các chế độ theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN);
- Hỗ trợ cơm trưa tại trường;
- Nghỉ Lễ, Tết, … theo quy định;
- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
