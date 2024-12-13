Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, tòa Luxury Park views,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Công việc hằng ngày

- Nhập liệu: Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán thông qua các nghiêp vụ: chi tiền; tặng hàng thông thường (PXK, HĐ, hạch toán), hàng bán trả lại; mua hàng NK, chi phí liên quan ...

- Theo dõi và và quản lý công nợ phải thu, phải trả

2. Công việc hàng tháng/quý/năm

- Kiểm tra đối chiếu các sổ sách của kế toán thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế hàng tháng, chịu trách nhiệm cao nhất về nghiệp vụ kế toán tài chính trong nội bộ Công ty và có sự hiểu biết nhất định về chính sách thuế để tư vấn kịp thời đầy đủ cho Giám đốc.

- Lập báo cáo định kỳ tháng (thuê nhà, thuế chứng từ khấu trừ thuế...), nộp tiền thuế, lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu ( thu – chi, doanh thu, chi phí, công nợ...)

- Các công việc khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn: nguyên lý kế toán, kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán thuế ....

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

- Ngoại ngữ : yêu cầu tiếng anh hoặc tiếng Trung giao tiếp .

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (thành thạo pm Misa là lợi thế) , đặc biệt excel.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Công việc ổn định, môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp

- Mức lương: thương lượng cụ thể khi pv

- Trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của nhà nước .

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi Dương

