Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Thái Thịnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1 Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài

chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty

2. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ

3. Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ

4. Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên

5. In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định

6. Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

7. Thực hiện các công việc được giao từ Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo

8. Báo cáo theo định kỳ quy định của Công ty hoặc khi được yêu cầu;

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Đã kinh nghiệm làm lĩnh vực nhà

hàng, khách sạn là 1 lợi thế

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA; Các phần mềm Microsoft Office

- Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, thẳng thắn, chịu được áp lực công việc

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

- Một số kỹ năng mềm: có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý, hoạch định công việc…

1. LƯƠNG CƠ BẢN: 12-16tr/tháng

2. Công việc ổn định; Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, đoàn kết

4. Nghỉ chủ nhật, và chiều thứ 7, nghỉ phép năm, ngày lễ Tết

5. Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.